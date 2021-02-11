Япония и США могут на следующей неделе завершить переговоры о содержании военных баз

Представители Японии и США намерены на следующей неделе завершить переговоры по вопросу распределения расходов на содержание американских военных баз на японской территории. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщает телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, стороны готовы заключить соглашение, согласно которому в 2021 финансовом году (1 апреля 2021 года - 31 марта 2022 года) распределение расходов между Токио и Вашингтоном останется неизменным. При этом участники встречи планируют продолжить обсуждение условий дальнейшего соглашения на четырехлетний период, которое будет действовать с начала 2022 финансового года (1 апреля 2022 года).

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своих опубликованных мемуарах сообщил, что Вашингтон в 2019 году потребовал от Токио выделять ежегодно на содержание американских военных баз в стране по $8 млрд - в 4,4 раза больше, чем сейчас. Экс-президент США Дональд Трамп, как говорится в книге, приказал своему помощнику пригрозить полным выводом американских войск из Японии, если та откажется увеличивать расходы.

Расходы Японии на содержание американских военных баз в 2020 финансовом году (закончится 31 марта 2021 года) составят 199,3 млрд иен (более $1,8 млрд). Япония оплачивает все коммунальные расходы, связанные с этими объектами, а также выплачивает зарплату их местному персоналу.