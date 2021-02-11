Республиканцы не поддержат импичмент Трампа, несмотря на доводы обвинения

Представители Республиканской партии в Сенате Конгресса США по-прежнему не намерены поддерживать импичмент бывшего президента США Дональда Трампа, несмотря на приведенные обвинением в среду материалы. Об этом сообщает в четверг телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

СМИ в США при освещении слушаний в Конгрессе по поводу импичмента уделили большое внимание не публиковавшимся ранее видео штурма Капитолия 6 января, где видно применение протестующими силы в отношении полицейских. Эти записи были сделаны камерами, закрепленными на телах сотрудников правоохранительных органов. На одном из них, например, видно, как толпа выдавливает полицейских из коридоров Капитолия, на другом - участники беспорядков "казнят" куклы некоторых членов Конгресса из числа демократов.

Ведущие телеканалы организовали трансляцию многочасового заседания в прямом эфире, то же самое сделали сайты некоторых газет. Демонстрируемые на слушаниях видеозаписи СМИ характеризовали как "производящие сильное впечатление", "шокирующие", "передающие ужас осады 6 января".

Однако, как свидетельствуют комментарии некоторых сенаторов-республиканцев CNN, видеозаписи не заставили пересмотреть их позицию против импичмента бывшего президента. "Трудно признать кого-то виновным, если процесс изначально ущербен", - отметил сенатор от Индианы Майк Браун. Его коллега из Висконсина Рон Джонсон, комментируя увиденное, заявил, что "обвинять надо мятежников, а не Трампа". Сенатор от Аляски Лиза Мурковски назвала продемонстрированные видео "довольно убедительными с точки зрения обвинения", однако ушла от ответа на вопрос, следует ли Сенату в связи с этим провести импичмент бывшего президента.

Сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что увиденные им видеозаписи "производят впечатление и вызывают эмоции", однако не подтверждают наличие связи между действиями участников беспорядков и заявлениями Трампа. "Было хорошо заметно, что ее нет, - сказал он. - Они (представители стороны обвинения - прим. ТАСС) потратили много времени, чтобы показать насилие, которое совершали преступники, но слова президента даже близко не подходят к той границе, где их можно было бы считать призывом к таким действиям".

Аналогичную позицию высказал сенатор-республиканец от Оклахомы Джейм Лэнкфорд. "Обвинение пытается доказать, что именно Трамп дал старт мятежу. Но Трамп проводил сотни встреч со своими сторонниками, и подобного никогда не случалось. Так что увязать одно с другим сложно", - считает он. Его поддержал также сенатор от Северной Каролины Том Тиллис, по мнению которого "надо различать действия Трампа и отвратительные поступки тех людей, которые мы увидели".