На военном полигоне в Японии произошел пожар во время учений войск США
Пожар произошел на территории военного полигона Сил самообороны Японии в центральной префектуре Яманаси, где проходят учения дислоцированных в стране морских пехотинцев США. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства, ведутся работы по ликвидации возгорания, устанавливается его причина.
На полигоне 4 и 6 февраля также были зафиксированы пожары во время учений американских военнослужащих с участием 155-мм гаубиц. Инциденты были вызваны возгоранием сухой травы.
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