США ввели санкции против десяти физических и трех юридических лиц из-за ситуации в Мьянме

Министерство финансов США ввело односторонние санкции в отношении десяти физических и трех юридических лиц Мьянмы из-за ситуации в этой стране. Такая информация появилась в распространенном в четверг сообщении ведомственного Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Среди лиц, против которых были введены ограничения, первый вице-президент Мьин Све и министр обороны Сейн Вин, занимавшие эти должности в свергнутом правительстве. Попадание в санкционный список Минфина означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.