Байден заявил, что около 300 млн американцев сделают прививку от коронавируса к концу июля
Соединенным Штатам хватит запасов вакцины, чтобы привить 300 млн американцев вакциной от нового коронавируса к концу июля. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден, выступая в Национальных институтах здравоохранения (штат Мэриленд), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сейчас мы на пути к тому, чтобы у нас было достаточно запасов [вакцины] для 300 млн американцев к концу июля. Возможно, это не звучит как необходимый нам скорейший прогресс, но давайте поясним: когда я вступил в должность [президента США], <...> у этой страны не было плана [борьбы с пандемией]", - отметил американский лидер.
Согласно данным за 2019 год, в США проживает 328,2 млн человек.
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