Власти США просят суд приостановить рассмотрение дела об ограничениях TikTok

Правительство США просит федеральный апелляционный суд приостановить рассмотрение дела об ограничениях работы сегмента социальной сети TikTok. Соответствующий документ размещен в четверг в судебной базе столичного округа Колумбия. Рестрикции против сервиса ввела прошлая американская администрация Дональда Трампа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство просит, чтобы апелляции были приостановлены, - отмечается в тексте. - <...> Министерство торговли проводит оценку обоснования [ранее введенных] запретов [для соцсети]".

Как заявила в среду на брифинге пресс-секретарь президента Джо Байдена Джен Псаки, Белый дом не предпринимал каких-либо новых "упреждающих шагов" в ситуации с продажей американского сегмента социальной сети, обзор продолжается. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что продажа принадлежащей китайской ByteDance TikTok компаниям Oracle и Walmart отложена на неопределенный срок. Как утверждало издание, это связано с тем, что президент США в настоящее время пересматривает шаги своего предшественника Дональда Трампа, направленные на борьбу с возможными рисками, исходящими от китайских технологических компаний.