В ООН поддержали решение США исключить хуситов из списка террористических организаций

Исключение властями США движения "Ансар Аллах" (хуситы) из списка террористических организаций является позитивным шагом, который может способствовать мирному урегулированию в Йемене. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "действия и заявления со стороны США", касающиеся Йемена, в том числе решение относительно хуситов, "были чрезвычайно позитивными". "Мы надеемся, что это поможет дать импульс урегулированию политическим путем конфликта в Йемене", - добавил Дюжаррик. Он отметил, что новый президент США Джо Байден "выражал поддержку политическому урегулированию при посредничестве ООН". По словам Дюжаррика, генсек всемирной организации приветствует это.

Как заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон с 16 февраля исключает "Ансар Аллах" из списка террористических организаций. Минфин США за день до инаугурации Байдена сообщил о внесении движения в указанный список.

4 февраля Байден заявил, что Вашингтон прекращает поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене и намерен активизировать усилия для мирного урегулирования в этой арабской стране. В то же время глава Белого дома отметил, что Саудовская Аравия сталкивается с ракетными ударами со стороны поддерживаемых, по мнению Вашингтона, Ираном сил, поэтому США продолжат помогать королевству в защите суверенитета, территориальной целостности и своего народа.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Продолжающаяся война привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.