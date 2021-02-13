Министры обороны стран НАТО обсудят вывод войск из Афганистана

Министры обороны государств, входящих в Североатлантический альянс, обсудят на предстоящей на следующей неделе встрече планы вывода войск из Афганистана, на данный момент окончательного решения нет. Об этом заявил помощник американского министра обороны по связям с общественностью Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Нет сомнений, что на встрече на уровне министров обсудят миссию НАТО в Афганистане. Министр [обороны США Ллойд Остин] с нетерпением ожидает этого", - сказал он, отвечая на вопрос о том, намерен ли Вашингтон пересмотреть планы вывода американских войск из Афганистана, предусмотренные мирными договоренностями с радикальным движением "Талибан".

Представитель Пентагона отметил, что американская сторона "продолжает проводить оценку" договоренностей с "Талибаном", в том числе "степень соблюдения их сторонами".

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.