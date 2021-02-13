Госдепартамент рекомендовал американцам не ездить в Мьянму

Власти США в пятницу рекомендовали американцам отказаться от поездок в Мьянму в связи с ситуацией в стране. Об этом говорится в распространенном заявлении Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В августе прошлого года внешнеполитическое ведомство рекомендовало гражданам США пересмотреть возможные поездки в республику.

"Не совершайте поездок в Мьянму из-за COVID-19, а также гражданских беспорядков и вооруженных конфликтов", - отмечается в заявлении. Как добавили в Госдепе, военнослужащие страны "арестовали и свергли избранных должностных лиц правительства". По мнению американских властей, в стране будут продолжаться протесты и демонстрации против произошедшего.