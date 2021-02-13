США считают, что Китай должен передать ВОЗ сведения о начале вспышки COVID-19

США настаивают на том, что Китай должен предоставить данные о распространении нового коронавируса с самых первых дней вспышки инфекции. Соответствующее заявление распространил в субботу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы испытываем глубокую озабоченность тем, в каком виде были представлены данные расследования о ранних стадиях [распространения] COVID-19, у нас также имеются вопросы относительно того, каким образом они были получены", - говорится в заявлении представителя американского лидера Джо Байдена по нацбезопасности. По его словам, одной из важнейших задач на данный момент является сохранение "авторитетности выводов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)".

"Необходимо, чтобы ее доклад был независимым, основывался на выводах экспертов и не подвергался вмешательству со стороны китайских властей", - указал Салливан. При этом он отметил, что Пекин "должен предоставить доступ к своим данным о ранних стадиях" распространения инфекции. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на нескольких экспертов международной миссии ВОЗ, что китайские власти отказались предоставить специалистам организации исходные необработанные данные о ранних случаях заражения коронавирусом в КНР.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным "резервуаром", в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей.