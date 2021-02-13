США считают, что Китай должен передать ВОЗ сведения о начале вспышки COVID-19

США 13 февраля 2021 20:41 (UTC+04:00)
США считают, что Китай должен передать ВОЗ сведения о начале вспышки COVID-19

США настаивают на том, что Китай должен предоставить данные о распространении нового коронавируса с самых первых дней вспышки инфекции. Соответствующее заявление распространил в субботу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы испытываем глубокую озабоченность тем, в каком виде были представлены данные расследования о ранних стадиях [распространения] COVID-19, у нас также имеются вопросы относительно того, каким образом они были получены", - говорится в заявлении представителя американского лидера Джо Байдена по нацбезопасности. По его словам, одной из важнейших задач на данный момент является сохранение "авторитетности выводов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)".

"Необходимо, чтобы ее доклад был независимым, основывался на выводах экспертов и не подвергался вмешательству со стороны китайских властей", - указал Салливан. При этом он отметил, что Пекин "должен предоставить доступ к своим данным о ранних стадиях" распространения инфекции. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на нескольких экспертов международной миссии ВОЗ, что китайские власти отказались предоставить специалистам организации исходные необработанные данные о ранних случаях заражения коронавирусом в КНР.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным "резервуаром", в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
США считают, что Китай должен передать ВОЗ сведения о начале вспышки COVID-19
США считают, что Китай должен передать ВОЗ сведения о начале вспышки COVID-19
Сенат США разрешил вызов свидетелей на процесс по импичменту Трампа
Сенат США разрешил вызов свидетелей на процесс по импичменту Трампа
Власти США сохранят пошлины на импорт сыра, вина и других продуктов питания из Европы
Власти США сохранят пошлины на импорт сыра, вина и других продуктов питания из Европы
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Премьер Японии заявил, что землетрясение не привело к масштабным разрушениям Другие страны 21:49
В мире за сутки выявили более 410 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 21:35
В азербайджанский музей передана военная форма шехида Худаяра Юсифзаде Социум 21:20
Атомные объекты Японии не пострадали в результате землетрясения Другие страны 21:05
В Японии 30 человек пострадали в результате землетрясения (Обновлено) Другие страны 20:56
В Британии разрабатывают универсальные вакцины против всех штаммов коронавируса Европа 20:55
США считают, что Китай должен передать ВОЗ сведения о начале вспышки COVID-19 США 20:41
Землетрясение в Армении ощущалось также и в Азербайджане Происшествия 20:15
В Италии приступило к работе новое правительство Европа 20:11
Сенат США разрешил вызов свидетелей на процесс по импичменту Трампа США 19:58
МВД о ношении масок на открытом воздухе Общество 19:41
UzAuto Motors временно приостановила продажи некоторых автомобилей Узбекистан 19:34
Генсек ООН осудил нападение на миротворцев организации в Мали Другие страны 19:25
Производство алюминиевых слитков в Иране выросло на 65% за последние 10 месяцев Экономика 19:17
Обсуждены вопросы по разминированию освобожденных территорий Политика 19:10
В Грузии возобновились внутренние авиарейсы Грузия 19:05
В наш край идет весна... В Азербайджане объявлен конкурс Культура 18:58
"Лестер" одержал волевую победу над "Ливерпулем", забив три мяча за шесть минут Спорт 18:55
При пожаре на таможенном пункте в Афганистане пострадали 17 человек Другие страны 18:35
В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1 Другие страны 18:17
Госслужба Азербайджана обратилась к работодателям, не заключившим договора по обязательному страхованию Общество 18:03
Одна из центральных улиц Сумгайыта названа именем генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО) Общество 17:58
В Иране выявлен "британский" штамм коронавируса Иран 17:48
Утверждено Положение об информационной системе "Электронное водное хозяйство" - Указ Политика 17:26
18-летняя азербайджанка удостоена чешского "Оскара" - впервые в истории города Пльзень Культура 16:54
Группа российских и азербайджанских журналистов побывала в Турецко-российском совместном мониторинговом центре в Агдаме - репортаж Trend TV Политика 16:03
В Азербайджане от COVID-19 вылечились еще 169 человек, выявлены 155 новых случаев заражения Общество 15:47
Переболела COVİD-19, но все равно сделала прививку - врач "Ени клиника" Общество 15:33
За минувшие сутки в Иране от COVID-19 умерли 74 человека Общество 15:14
Мевлют Чавушоглу почтил память видного азербайджанского поэта Политика 15:12
Недельный обзор основных событий в агросекторе Азербайджана Бизнес 15:06
В Карсе завершились турецко-азербайджанские учения "Зима-2021" (ВИДЕО) Политика 14:59
Видеокадры из села Чуллу Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:49
В Туркменистане перевыполнен план по переработке нефти Энергетика 14:08
Минфин Азербайджана выставит на продажу среднесрочные облигации Финансы 13:24
Азербайджан доказал возможность реализации таких масштабных проектов, как ЮГК - депутат Энергетика 13:20
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла Общество 13:06
Один из самых харизматичных актеров Пярвиз Мамедрзаев отмечает юбилей: Без единого произнесенного слова… (ФОТО) Культура 13:04
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Эквадоре Другие страны 13:02
Казахстан, Узбекистан рассматривают возможность строительства высокоскоростной магистрали между странами Транспорт 12:30
В России выявили 14 861 случай заражения коронавирусом за сутки Россия 12:27
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана на текущей неделе Финансы 12:23
UzAuto Motors переходит на новую автоматизированную систему управления бизнес-процессами Узбекистан 12:18
Mastercard планирует внедрить в платежную систему ряд криптовалют Экономика 12:15
Казахстанская строительно-монтажная компания закупит стальные трубы Тендеры 12:14
Казахстанская нефтекомпания закупит стройматериалы Тендеры 12:13
В Туркменистане выросло производство цемента Бизнес 12:13
Недельный обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана Транспорт 12:05
Азербайджану переданы тела 7 человек, пропавших без вести во время I Карабахской войны Политика 12:02
В Туркменистане возрос объем выделенных кредитов Финансы 11:51
АПБ Азербайджана обратилось в таможенный комитет по мерам в связи с импортом птицы Экономика 11:49
Казахстанский ж/д грузоперевозчик закупит дизтопливо Тендеры 11:29
Казахстанская компания по управлению электросетями закупит электротовары Тендеры 11:27
Компания "Пассажирские перевозки" Казахстана привлечет услуги по аренде автомобилей Тендеры 11:22
Назван доход Азербайджана от розничной торговли бензином и дизтопливом в январе 2021 г. Энергетика 11:20
Обзор событий в ИКТ-секторе Азербайджана за неделю Экономика 11:06
Драгметаллы в Азербайджане на уходящей неделе подорожали (ОБЗОР) Финансы 11:00
Азербайджанец в Москве станет Евгением Онегиным Культура 11:00
Цена на азербайджанскую нефть приближается к отметке в $63 за баррель Финансы 10:42
В Азербайджане до 40% водителей превышают допустимую скорость движения Общество 10:40
В Туркменистане в январе приватизировано более десяти объектов госсобственности Финансы 10:36
Оборот розничной торговли фармпродукцией в Азербайджане вырос на 40% Бизнес 10:27
Миссия – служение Азербайджану. Памяти Эльхана Алескерова Политика 10:23
Названы темпы роста ВВП Туркменистана за январь 2021 г. Финансы 09:52
В штате Миннесота 26 февраля объявлено Днем Азербайджана Политика 09:47
На уходящей неделе евро и лира укрепились к манату (ОБЗОР) Финансы 09:46
После вакцинации чувствую себя очень хорошо - врач "Ени клиника" Общество 09:36
В Японии вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом Другие страны 08:53
Более 35,7 тысячи школьников в Грузии решили остаться на дистанционном обучении Грузия 08:53
В Узбекистане готовится поэтапный полный переход на латиницу Узбекистан 08:51
В Азербайджане вырос суммарный уставный капитал НБКО - ассоциация микрофинансирования Финансы 08:50
Власти США сохранят пошлины на импорт сыра, вина и других продуктов питания из Европы Финансы 08:29
Судоходная линия Бендер-Аббас - Латакия начнет работу в марте Транспорт 08:13
Грузия ведет переговоры с ЕС о финансовой помощи на ближайшие семь лет Финансы 08:08
920 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 08:05
Google выплатит $76 млн группе французских СМИ в рамках спора о смежных правах Финансы 07:51
Британские министры поучаствуют в кампании по вакцинации от COVID-19 Европа 07:33
Два американца обратились в Верховный суд США, чтобы отложить экстрадицию в Японию США 07:17
Словакия 17 февраля возобновит погранпроверки и введет карантин для въезжающих Европа 07:01
Госдепартамент рекомендовал американцам не ездить в Мьянму США 06:44
Основательница Bumble стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире Финансы 06:21
Италия ужесточила ограничения из-за COVID-19 Европа 05:58
Британец Карим Хан избран на пост прокурора Международного уголовного суда В мире 05:40
Министры обороны стран НАТО обсудят вывод войск из Афганистана США 05:16
На МКС появится новый суперкомпьютер ИКТ 04:53
Футбольный клуб "Лейпциг" выкупил у "Манчестер Сити" Анхелиньо Спорт 04:36
Астронавты Боб Хайнс и Челл Линдгрен отправятся к МКС в 2022 году США 04:11
Врачи в США обнаружили микротромбы у погибших пациентов с коронавирусом США 03:45
Зеленый чай уничтожает раковые клетки - американские ученые США 03:24
Ключевые индексы на биржах в США завершили ростом вторую неделю подряд Финансы 03:02
Google, Microsoft и Qualcomm направили жалобы на покупку Nvidia компании Arm ИКТ 02:37
В ООН указали, что санкции США и ЕС против Венесуэлы привели к гуманитарному кризису В мире 02:14
Администрация Байдена намерена добиваться выдачи Ассанжа из Великобритании в США США 01:52
Археологи обнаружили следы эпидемии, поразившей Центральную Африку в античную эпоху Другие страны 01:27
В Пентагоне заявили, что поддерживают планы Байдена закрыть тюрьму Гуантанамо США 01:05
Еще один матч плей-офф Лиги Европы перенесли на нейтральное поле из-за коронавируса Спорт 00:44
Китай отказался предоставить ВОЗ исходные данные о ранних заражениях коронавирусом Другие страны 00:25
В Таджикистане произошло сильное землетрясение Таджикистан 00:06
«Южный газовый коридор» - несомненный выигрыш для Европы и Азербайджана – турецкий эксперт Энергетика 00:01
В ООН поддержали решение США исключить хуситов из списка террористических организаций США 12 февраля 23:46
Все новости