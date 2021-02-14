Трамп назвал процедуру импичмента очередным этапом охоты на ведьм

Бывший президент США Дональд Трамп назвал очередным этапом охоты на ведьм процедуру импичмента в Сенате Конгресса США, по итогам которой он был оправдан. Соответствующее заявление бывшего американского лидера приводит в субботу телекомпания NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это был очередной этап самой масштабной в истории нашей страны охоты на ведьм", - указал Трамп, отметив, что "ни один президент еще не сталкивался с чем-либо подобным". "Отражением печальной картины наших дней стало то, что представители одной политической партии в Америке получают возможность свободно пренебрегать принципом верховенства права, очернять правоохранительные органы, поддерживать бандитов, оправдывать мятежников и превращать систему правосудия в инструмент политического возмездия, а также подвергать преследованиям, шантажу, замалчиванию и подавлению всех людей или точки зрения, с которыми они не согласны", - констатировал бывший президент США.

Трамп также заявил, что скоро представит свою концепцию будущего США. "В ближайшие месяцы я готовлюсь многим поделиться с вами и надеюсь вместе продолжить наше замечательное путешествие с целью достичь величия Америки для всех ее жителей, - обратился Трамп к своим сторонникам, поблагодарив их за поддержку. - Нам предстоит проделать много работы, и скоро мы представим наше видение яркого, светлого и безграничного будущего Америки".

Помимо этого, экс-президент обратился со словами благодарности в адрес юристов, представлявших его интересы в рамках процедуры импичмента, а также сенаторов и членов палаты представителей Конгресса, высказавшихся против обвинительного приговора.