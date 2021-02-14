Байден официально выдвинул Викторию Нуланд кандидатом на пост заместителя госсекретаря США

Президент США Джо Байден в субботу направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим делам. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кандидатуры направлены в Сенат: <...> Виктория Нуланд <...> [выдвигается] на должность заместителя госсекретаря", - сказано в сообщении. Теперь профильный комитет Сената должен назначить дату проведения слушаний, на которых Нуланд предстоит ответить на вопросы законодателей, через некоторое время после этого в верхней палате состоится голосование по вопросу утверждения ее кандидатуры на должность заместителя госсекретаря. О решении Байдена выдвинуть на этот пост именно Нуланд было объявлено в середине января.

Ранее Нуланд была помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года по январь 2017 года Нуланд в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств.

Во время массовых протестов в Киеве в 2014 году, которые привели в итоге к свержению украинского лидера Виктора Януковича, Нуланд входила в число западных официальных лиц, публично поддерживавших демонстрантов. Широкую известность получила ее встреча с участниками протестов, во время которой она раздавала печенье.