Республиканка призвала демократов начать работать на американцев

Демократы после оправдания уже бывшего президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента должны наконец-то начать работать на американцев и заняться возобновлением работы учебных заведений и вопросами распространения вакцины от коронавируса. Такое мнение выразила в субботу в Twitter председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Теперь, когда [бывший] президент Трамп в очередной раз оправдан в результате последних противоречащих конституции усилий, возможно, демократы наконец-то сосредоточатся на том, чтобы начать работать на американский народ. Открывайте школы, распространяйте вакцины - прекратите предвзятые нападки", - написала Макдэниел.

Ранее в субботу Сенат Конгресса США по итогам голосования оправдал Трампа. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов при необходимых 67, против - 43.

Процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. На процессе в Сенате члены контролируемой демократами Палаты представителей выступали в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергся один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.