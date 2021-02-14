Трамп готовится представить концепцию будущего США
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в ближайшее время представить концепцию будущего США. Об этом сообщает NBC, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".
«В ближайшие месяцы я готовлюсь многим поделиться с вами и надеюсь вместе продолжить наше замечательное путешествие с целью достичь величия Америки для всех ее жителей», — подчеркнул Трамп.
По его словам, его союзникам предстоит проделать много работы, чтобы представить гражданам «видение яркого, светлого и безграничного будущего Америки».
Кроме того, он также поблагодарил юристов, которые с ним работали в рамках процесса по его импичменту. Ранее сенат США в рамках слушаний оправдал Трампа. Политик в свою очередь оценил это как очередной этап «охоты на ведьм».
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