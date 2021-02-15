Байден примет участие в онлайн-встрече лидеров G7

Президент США Джо Байден на виртуальной встрече лидеров государств Группы семи (G7), которая пройдет 19 февраля в режиме видеоконференции, намерен обсудить борьбу с пандемией, восстановление мировой экономики, а также "экономические вызовы" со стороны Китая. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона сообщила о том, что встреча лидеров государств Группы семи (G7) пройдет 19 февраля в режиме видеоконференции, основными темами станет борьба с пандемией и справедливое распределение вакцин в мире.

Встреча лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и Евросоюза состоится в рамках британского председательства в "семерке" и станет первой с апреля 2020 года.