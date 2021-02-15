Полиция Нью-Йорка арестовала мужчину за серию нападений на бездомных в метро

Органы правопорядка Нью-Йорка арестовали 21-летнего мужчину по обвинению в совершении серии вооруженных нападений в метро, приведших к смерти двух человек. Об этом сообщил в понедельник в Twitter начальник управления городской полиции Дермот Ши, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Прокуратура Манхэттена арестовала 21-летнего Ригоберто Лопеса по обвинению в рамках расследования недавних убийств и нападений на ветке "A" метро", - информировал Ши. Он выразил благодарность подчиненным за оперативность в поиске и задержании злоумышленника.

Серия нападений с применением холодного оружия произошла в метро Нью-Йорка, начиная с пятницы в течение 14 часов. Два человека умерли, еще двое пострадали и госпитализированы. По данным полиции, все жертвы являлись бездомными. Глава городской полиции в воскресенье мобилизовал 500 правоохранителей на обеспечение безопасности и предотвращение новых атак в метро.