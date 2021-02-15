В Microsoft назвали кибератаку через SolarWinds крупнейшей в истории

Кибератака, предпринятая в марте 2020 года против американских правительственных ведомств и частных компаний с использованием программного обеспечение Orion компании SolarWinds, является "крупнейшим и наиболее сложным" в организационно-технологическом отношении нападением подобного рода из когда-либо предпринимавшихся ранее. Об этом в интервью американской телекомпании CBS заявил в воскресенье президент корпорации Microsoft Брэд Смит, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Думаю, что применительно к технологиям разработки программного обеспечения будет, вероятно, справедливым сказать, что это является крупнейшим и наиболее сложным нападением из когда-либо происходивших в мире", - заявил он. По мнению Смита, на выявление организовавших эту атаку хакеров и масштабов причиненного ими ущерба, включая подвергшиеся взлому компьютерные системы, уйдут месяцы. Но одно, как он считает, очевидно уже сейчас - это нападение потребовало серьезных ресурсов и подготовки.

Нападение, как полагает Смит, могло затронуть до 18 тыс. клиентов SolarWinds, использующих программное обеспечение Orion, и нескольким хакерам-одиночкам организовать его было невозможно. "Когда мы проанализировали все то, что обнаружили [устанавливая последствия атаки] в Microsoft, мы задались вопросом, сколько же инженеров, вероятно, работали над [организацией] этих атак. И мы пришли к заключению, что, несомненно, - более 1000", - сказал Смит.