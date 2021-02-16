Трамп намерен возобновить контакты со СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп намерен возобновить участие в политической жизни страны, он вновь будет давать интервью. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как оно отмечает, республиканец "готовится к следующему жизненному этапу после пребывания на посту президента" и "ищет способы восстановить свою власть". Как следует из публикации, "друзья и союзники Трампа ожидают, что он после недель молчания вновь будет давать интервью дружественным СМИ".

По сведениям агентства, Трамп обсуждал с политическими консультантами "возможность помочь республиканцам в попытках взять под контроль Палату представителей и Сенат на промежуточных выборах в 2022 году". Экс-президент также якобы "сосредоточен на том, чтобы отомстить республиканцам, которые поддержали его импичмент".

В материале приводится комментарий помощника Трампа Джейсона Миллера. "Я полагаю, что вы, вероятно, в ближайшее дни будете слышать о нем гораздо больше", - отметил он, говоря о бывшем американском лидере.

Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), который говорил с Трампом в субботу, отметил, что бывший президент США готов "восстанавливать Республиканскую партию".

Импичмент Трампа

Сенат Конгресса США на прошлой неделе оправдал Трампа в рамках второй по счету процедуры его импичмента, инициированной законодателями от Демократической партии США в Палате представителей Конгресса. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против - 43. Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу. На процессе члены контролируемой демократами Палаты представителей выступали в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.