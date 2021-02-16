Пелоси объявила о создании комиссии по расследованию штурма Капитолия

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила об учреждении специальной комиссии по расследованию нападения на Капитолий 6 января после того, как сенат на процессе по импичменту оправдал экс-президента Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Чтобы защитить нашу безопасность, нашим следующим шагом будет создание внешней независимой комиссии по типу 9/11", - говорится в пресс-релизе на сайте спикера.

Комиссия будет "расследовать и сообщать о фактах и причинах, связанных с внутренним террористическим нападением 6 января 2021 года на комплекс Капитолия США", а также "о вмешательстве в мирную передачу власти". Согласно заявлению Пелоси, будут рассмотрены обстоятельства, связанные с готовностью и действиями полиции Капитолия и правоохранителей местного и федерального уровней на события 6 января.

Запросы на создание комиссии, аналогичной той, что была создана после теракта 11 сентября, поступили в течение нескольких недель после беспорядков в здании Конгресса.