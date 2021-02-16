Две трети жителей США высказались за создание третьей крупной партии

Соединенным Штатам нужна третья крупная политическая партия, считают 62% американцев, принявших участие в опросе общественного мнения, проведенного институтом Гэллапа, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Респонденты отмечают, что две действующие в США в настоящее основные партии - Демократическая и Республиканская - "плохо работают", сообщает The Hill, ссылаясь на результаты опроса.

При этом 33% респондентов полагают, что демократы и республиканцы выполняют свои задачи "адекватно", представляя большинство политических взглядов американцев.

Эти показатели являются самыми высокими с 2003 года, когда институт начал опросы на эту тему, пишет издание.

Исследование показало, что положительные рейтинги обеих партий ниже 50%: демократы набрали 48%, республиканцы - 37%. Четверо из десяти республиканцев считают, что после окончания срока полномочий бывшего президента Дональда Трампа их партия должна стать более консервативной. 34% надеются, что она останется прежней, а 24% хотят видеть умеренной.

Опрос проводился с 21 января по 2 февраля. Были опрошены 906 респондентов из 50 штатов, 4 п. п. составляет погрешность, уточняет The Hill.