На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" вновь выявлены случаи COVID-19

Три моряка на борту американского авианосца "Теодор Рузвельт", согласно результатам тестирования на коронавирус, заражены COVID-19, сообщило командование ВМС США, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Менее года назад вспышка коронавирусной инфекции на корабле вынудило командование вывести его на отстой на базе в Гуаме.

В заявлении ВМС говорится, что у инфицированных не было симптомов заболевания, но они и все контактировавшие с ними изолированы. На "Теодоре Рузвельте" применяется "агрессивная стратегия смягчения последствий", включая обязательное ношение масок, социальное дистанцирование, а также соблюдение мер гигиены, уточняет агентство.

"Тихоокеанский флот США принимает все возможные меры для защиты здоровья наших военных", - говорится в заявлении флота.