Байден намерен завершить длительные военные операции США - Госдепартамент

Новый американский президент Джо Байден намерен ответственным образом положить конец длительным зарубежным военным операциям США, поддержав мирный процесс в Афганистане. С таким заявлением выступил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как мы говорили ранее, президент Байден привержен тому, чтобы ответственным образом положить конец так называемым вечным войнам. И мы точно так же планируем поддерживать продолжающийся мирный процесс между Исламской Республикой [Афганистан] и [радикальным движением] "Талибан" (запрещено в России - прим. ТАСС)", - отметил дипломат.

В связи с этим он уточнил, что у правительства США нет пока никаких объявлений относительно уровней дальнейшего американского военного присутствия в Афганистане. Тем не менее Вашингтон будет тесно консультироваться на этот счет с зарубежными союзниками и партнерами, заверил представитель внешнеполитического ведомства США.

"Конечно, на этой неделе состоится совещание министров обороны НАТО. И мы, как прежде уже говорилось, находимся в процессе изучения договоренностей между США и [движением] "Талибан", тщательно изучая способность и готовность сторон выполнять взятые на себя обязательства", - подчеркнул Прайс. "Разумеется, - продолжал он, - тесные консультации с партнерами и союзниками по НАТО по данному вопросу на перспективу будут являться ключевой частью данного процесса". "Министр [обороны США Ллойд] Остин с нетерпением этого ожидает", - сказал Прайс.