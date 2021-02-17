Безос вернул себе первое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg

Глава корпорации Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, обойдя Илона Маска, являющегося руководителем компаний Tesla и SpaceX. Такие оценки представило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его подсчетам, суммарная стоимость активов Безоса по итогам фондовых торгов во вторник уменьшилась на $372 млн, до $191 млрд. Состояние Маска вследствие снижения курса акций Tesla сократилось на $4,5 млрд, до $190 млрд. Это означает, что Безос вновь занимает первое место в составляемом агентством Bloomberg рейтинге богатейших людей мира, а Маск - второе.

На третьей позиции в списке сейчас основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в $137 млрд.