В США трем программистам из КНДР предъявили обвинения в краже $1,3 млрд

Власти США предъявили трем программистам из КНДР обвинения в краже денег и криптовалюты на сумму $1,3 млрд., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что хакеры украли средства, когда работали на военную разведку КНДР. В помощи злоумышленникам при легализации части этих средств признался гражданин Соединенных Штатов и Канады.