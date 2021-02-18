Посольство США в Китае может возглавить Николас Бернс
Американский дипломат, бывший постоянный представитель при НАТО Николас Бернс рассматривается в качестве основного кандидата на должность посла США в Китае, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Бернс в 1995-1997 годах возглавлял пресс-службу Госдепартамента в администрации президента Билла Клинтона. В течение остальных четырех лет пребывания демократа у власти он являлся послом США в Греции. В 2001-2005 годах Бернс был постоянным представителем при НАТО, а с 2005 по 2008 год работал заместителем госсекретаря Кондолизы Райс по политическим вопросам в администрации Джорджа Буша - младшего.
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