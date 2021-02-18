Facebook, Google, Microsoft согласовали принципы работы с вредоносным контентом

Девять крупных интернет-компаний, в число которых входят Facebook, Google и Microsoft объединились в сообщество Digital Trust and Safety Partnership (англ. "партнерство по цифровой безопасности и доверию") и согласовали общие принципы работы с вредоносным контентом и поведением в сети. Об этом в среду сообщил портал Axios, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, в список утвержденных общих принципов сообщества вошли обязательства по противодействию рискам уже на этапе разработки новых продуктов, разработка понятных и прозрачных правил поведения пользователей, обмен действиями на основе поступающих жалоб и отслеживание новых рисков и эффективности существующей политики платформ по ограничению вредоносного контента или поведения.

Как отмечает портал, совместно выработанные правила, скорее всего, не повлияют на работу с вредоносным контентом каждой из компаний, однако будут способствовать обмену информацией и внесению корректировок во внутреннюю политику интернет-гигантов в этом вопросе. Такой ход призван вернуть доверие общественности к использованию интернет-платформ. "Развитие лучших практик и их обнародование - это шаг вперед к установлению более доверительных отношений между правительством и технологическими компаниями", - приводит издание слова советника сообщества Алекса Фирста.

В конце мая прошлого года 45-й президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности соцсетей в стране. По его словам, этот документ призван установить новое регулирование на основе данного раздела. Как отметил тогда глава Белого дома, социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности. Он пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США после того, как одно из его сообщений в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки.