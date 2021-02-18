ФБР начала расследование возможного сокрытия числа жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк

ФБР и прокуратура нью-йоркского района Бруклин начали расследование в отношении администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа жертв COVID-19 в домах престарелых штата весной и летом прошлого года. Об этом сообщила в среду вечером телекомпания ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, судебные повестки для дачи показаний уже направлены сотрудникам администрации губернатора, причастным к предоставлению информации о числе умерших в штате от последствий заражения коронавирусом. Особое внимание уделено отчетности об умерших в домах престарелых Нью-Йорка. Администрация штата, напомнила ABC, в свое время отчиталась о чуть более 8,7 тыс. умерших в этих учреждениях по указанным причинам, но этот показатель, как теперь выясняется, был сознательно занижен на 50%.

Поводом для начала расследования стало признание ближайшей помощницы Куомо Мелиссы Дерозы, рассказавшей 10 февраля на приватной встрече с местными законодателями-демократами о том, что администрация штата препятствовала предоставлению таких данных, когда они были официально затребованы в августе соответствующими службами. Дероза, как стало известно газете The New York Times, сообщила, что поступивший тогда запрос напугал администрацию Куомо, так как там сочли, что эта информация может быть использована федеральными властями против руководства штата. Кроме того, в окружении губернатора решили, что истинные и весьма высокие показатели смертности от COVID-19 могут сыграть на руку бывшему тогда президентом США Дональду Трампу и повысить его шансы на победу на выборах.

"Мы фактически оцепенели, потому что тогда мы находились в положении, когда мы не знали, не будет ли то [информация], что мы предоставим министерству юстиции или сообщим вам <...>, использовано против нас, в положении, когда мы не были уверены в том, не будет ли начато какое-либо расследование", - приводит New York Post слова помощницы губернатора Нью-Йорка. К тому же, добавила она, "в то время Трамп превратил все это в большой политический футбол". "Он начал сообщать в Twitter, что мы всех убиваем в домах престарелых. Он развернул кампанию против [губернатора-демократа штата Нью-Джерси Фила] Мерфи, против [губернатора-демократа штата Калифорния Гэвина] Ньюсома, против [губернатора-демократа штата Мичиган Гретхен] Уитмер", - процитировала Дерозу нью-йоркская газета.

В итоге, как дала понять помощница губернатора Нью-Йорка, в его администрации предпочли по личным и партийным соображениям повременить до завершения выборов с обнародованием информации более чем о 13 тыс. жителей штата, умерших на тот момент в домах престарелых от последствий заражения коронавирусом. Решено было сообщить лишь о 8 671 умершем. В свете возникшего скандала губернатор Куомо вынужден был признать допущенную ошибку, хотя и выступил с заверениями в том, что власти штата не пытались ничего скрывать, а просто не проявили должной оперативности при предоставлении запрошенных данных.

Власти пока никак не комментируют начатое расследование, находящееся, по сведениям ABC, на самой ранней стадии.