Илон Маск назвал безрассудством инвестиции Tesla в биткойны

Предприниматель Илон Маск заявил, что считает безрассудством инвестиции возглавляемой им компании Tesla в криптовалюту биткойн. Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Оговорюсь, что я не инвестор, я инженер. У меня даже нет каких-либо публично торгуемых акций, кроме Tesla. Однако когда у бумажной валюты отрицательная реальная доходность, только дурак не будет искать что-то еще. Биткойн - почти такая же чушь, как бумажные деньги. Ключевое слово - "почти", - заявил Маск.

"Действия Tesla не отражают напрямую мое мнение. Иметь немного биткойнов, что является просто менее глупой формой ликвидности, чем наличные, достаточно безрассудно для компании из S&P 500", - указал предприниматель.

8 февраля компания Tesla объявила о том, что инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту биткойн. Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать биткойны в оплату за свои продукты. На фоне этого события стоимость валюты значительно возросла. Согласно данным торговой площадки на 14:31, сейчас она составляет $52,786 тыс.