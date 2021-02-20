Самолет упал на автомобиль в Лос-Анджелесе

Одномоторный самолет упал в пятницу на грузовой автомобиль в порту Лос-Анджелеса (штат Калифорния), в результате погиб пилот, а находившийся в автомобиле человек пострадал.

Об этом со ссылкой на спасательные службы сообщила телекомпания ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Причина случившегося пока не установлена. Порт продолжает работать в штатном режиме.