Японский военнослужащий погиб во время тренировочного полета на территории США

Военнослужащий Сил самообороны Японии погиб во время крушения воздушного судна в ходе тренировочного полета на территории США. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в настоящий момент ведомство выясняет обстоятельства произошедшего. Отмечается, что погибший военнослужащий находился в США на стажировке, в ходе которой он отрабатывал воздушные маневры.