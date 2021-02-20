Трамп встретится с республиканцами, готовыми участвовать в выборах в Конгресс

Дональд Трамп в марте проведет встречи с разделяющими его политическую повестку республиканцами, которые намерены побороться на промежуточных выборах в 2022 году за места в Конгрессе США со своими однопартийцами, резко критиковавшими бывшего американского президента. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их данным, последние недели экс-глава государства не принимал практически никого в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, за исключением самых близких и преданных сторонников. В марте, по данным источников издания, Трамп активизирует свою политическую деятельность и начнет проводить встречи в своем поместье с кандидатами, готовыми побороться в 2022 году за место в законодательном органе с республиканцами, которые критиковали действия своего однопартийца на посту хозяина Белого дома, а также выступали в поддержку его импичмента.

Как отмечает Politico, экс-президент уже получил десятки запросов от потенциальных кандидатов, стремящихся получить его поддержку на выборах. Представители бывшего американского лидера неоднократно заявляли, что он готов помочь республиканцам вернуть большинство в обеих палатах Конгресса. Основной финансовый поток пойдет через комитет политических действий Save America ("Спасти Америку"), который был создан Трампом после ноябрьских выборов в стране. По данным Politico, на начало этого месяца в нем было $31 млн.