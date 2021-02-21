Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у западного побережья США
Геологическая служба США в субботу зафиксировала землетрясение магнитудой 5,1 у западного побережья страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился в 281 км к западу от города Бандон (население - около 3,1 тыс. человек), расположенного в штате Орегон. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данных об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступало.
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