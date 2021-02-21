Крупная деталь авиалайнера упала на жилой квартал в США
Крупная деталь обшивки авиалайнера упала в непосредственной близости от жилых домов в городе Брумфилд (штат Колорадо), Передает Trend со ссылкой на ТАСС,
На кадрах видео с места событий можно наблюдать переднюю часть обшивки реактивного двигателя, которая лежит на заднем дворе одного из домов. Как отмечает телеканал, в ходе полета у самолета, ставшего причиной инцидента, возникли неполадки с двигателем, его экипаж смог безопасно произвести посадку в международном аэропорту Денвера.
Информации о возможных пострадавших пока не приводится.
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