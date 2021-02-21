Трамп впервые после ухода с поста президента выступит на публичном мероприятии
Бывший президент США Дональд Трамп 28 февраля планирует выступить на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Орландо, штат Флорида, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Как следует из сообщений, Трамп намерен говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения в целом.
Ряд ведущих республиканцев, которые считаются возможными кандидатами в президенты от своей партии на выборах 2024 года, также должны выступить на конференции. Среди них - бывший госсекретарь США Майк Помпео и губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем.
Лента новостей
Я счастливый человек! Магеррам Гусейнов на одной сцене с Валерием Гергиевым, Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым (ФОТО)
В Туркменистане ведется работа по обновлению программного обеспечения оператора сотовой связи Altyn Asyr
Книги об Азербайджане вызвали большой интерес на Минской международной выставке – Захра Бадалбейли (ФОТО)
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО)
Современные учебники должны быть больше похожи на справочник, чем на источник информации - минобразования Азербайджана
Система высшего образования Азербайджана должна быть адаптирована к международной практике - министр
Разрушенные во время войны школы восстанавливаются в еще лучшем виде, чем раньше - минобразования Азербайджана