Трамп впервые после ухода с поста президента выступит на публичном мероприятии

Бывший президент США Дональд Трамп 28 февраля планирует выступить на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Орландо, штат Флорида, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как следует из сообщений, Трамп намерен говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения в целом.

Ряд ведущих республиканцев, которые считаются возможными кандидатами в президенты от своей партии на выборах 2024 года, также должны выступить на конференции. Среди них - бывший госсекретарь США Майк Помпео и губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем.