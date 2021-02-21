Примерно треть переболевших COVID-19 в легкой форме по-прежнему испытывают ряд симптомов

Около 30% людей, которые перенесли коронавирус COVID-19 в легкой форме, спустя несколько месяцев после завершения лечения по-прежнему страдают от ряда симптомов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование Университета Вашингтона.

"В изученной группе людей, переболевших COVID-19, за состоянием которых наблюдали в течение 9 месяцев после болезни, около 30% сообщили о постоянных симптомах", - пишут авторы исследования. Они вели наблюдения за людьми, заразившимися коронавирусом на территории США.

Например 14% из респондентов, все еще ощущающих симптомы, пожаловались на утомляемость, еще столько же рассказали, что после выздоровления все равно не чувствуют запахи или вкус еды. Некоторые опрошенные (2%) сообщили о периодическом затуманивании сознания после.

В ходе исследования специалисты изучили данные 177 человек, у кого было лабораторное подтверждение того, что они болели коронавирусом. Это люди, которые испытывали незначительные симптомы во время болезни и не были госпитализированы.