Главный инфекционист США допустил, что американцам придется носить маски и в 2022 году

США 21 февраля 2021 20:13 (UTC+04:00)
Главный инфекционист США допустил, что американцам придется носить маски и в 2022 году

Жители США, возможно, все еще будут вынуждены носить медицинские маски и в 2022 году. Об этом заявил в воскресенье директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в интервью телеканалу CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, это возможно", - ответил Фаучи на соответствующий вопрос ведущего, добавив, что только при значительном снижении числа заболевающих и вакцинации подавляющего большинства населения смог бы спокойно сказать, что американцам "стоит стянуть с себя маски".

Он также отказался уточнять, когда населению можно будет вернуться к обычному образу жизни, так как на это может повлиять множество факторов, которые никто не может предсказать наверняка.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала пандемии в США было зарегистрировано более 28 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 497 670 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
&quot;Интер&quot; разгромил &quot;Милан&quot; и укрепил лидерство в чемпионате Италии
"Интер" разгромил "Милан" и укрепил лидерство в чемпионате Италии
Столетние краски Беюкаги Мирзазаде. Фантазия, сюжеты и настроение производят невероятное впечатление (ФОТО)
Столетние краски Беюкаги Мирзазаде. Фантазия, сюжеты и настроение производят невероятное впечатление (ФОТО)
Шедевры азербайджанского кино &quot;Ögey ana&quot; и &quot;Böyük dayaq&quot;, созданные Габибом Исмайловым (ФОТО)
Шедевры азербайджанского кино "Ögey ana" и "Böyük dayaq", созданные Габибом Исмайловым (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Помощник Байдена указал на готовность президента США к переговорам с Ираном США 20:51
Экономическое и гуманитарное сотрудничество Беларуси и Азербайджана обсудили в Баку Экономика 20:45
Более 50 тыс. человек эвакуировали на Филиппинах из-за надвигающегося шторма Другие страны 20:39
"Интер" разгромил "Милан" и укрепил лидерство в чемпионате Италии Спорт 20:25
Главный инфекционист США допустил, что американцам придется носить маски и в 2022 году США 20:13
Внешнеторговый оборот Грузии в январе сократился на 16,5% Грузия 20:00
Иран запустит линию по производству российской вакцины Sputnik-V Иран 19:45
Итальянскую обувь станут изготавливать из кожи, произведенной в Узбекистане Узбекистан 19:30
В Эквадоре подвели итоги первого тура выборов президента Другие страны 19:24
Неизвестные пытались атаковать кортеж главы МВД Ливии в Триполи Другие страны 19:03
В Азербайджане выявлено еще 156 случаев заражения COVID-19, вылечились 142 человека Общество 18:42
Столетние краски Беюкаги Мирзазаде. Фантазия, сюжеты и настроение производят невероятное впечатление (ФОТО) Культура 18:18
В Нигерии упал военный самолет (Обновлено) Другие страны 18:09
Мать Роналдиньо умерла от коронавируса Другие страны 17:51
Шедевры азербайджанского кино "Ögey ana" и "Böyük dayaq", созданные Габибом Исмайловым (ФОТО) Культура 17:38
В правительстве Грузии рассчитывают на быстрое восстановление сферы туризма Грузия 17:31
Новак Джокович выиграл Australian Open Спорт 17:21
Постпред Ирана назвал переговоры гендиректора МАГАТЭ в Тегеране плодотворными Ядерная программа 17:02
Видеокадры из села Алимедетли Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:23
Чистый объём золотых резервов Узбекистана увеличился на 0,26 млн тройских унций Узбекистан 16:08
Великобритания предложит провести все матчи Евро-2020 Спорт 15:59
В работе Telegram произошел сбой В мире 15:41
Контингент НАТО в Ираке могут увеличить только по просьбе Багдада Другие страны 15:25
Министр оборонной промышленности Азербайджана встретился с заместителем премьер-министра ОАЭ Политика 15:13
Делегация Министерства оборонной промышленности Азербайджана участвует в выставке IDEX-2021 Политика 15:08
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 74 человека Общество 15:01
В Британии заявили, что смогут вакцинировать всех взрослых жителей к концу июля Европа 14:38
Фонд "YAŞAT" откроет счет на 5000 манатов для новорожденного ребенка еще одного шехида (ФОТО) Общество 14:27
Число погибших при сходе ледника в Индии достигло 67 Другие страны 14:16
В Австрии рассказали о сроках сохранения иммунитета к коронавирусу Европа 13:59
Погода в Баку резко ухудшится – предупреждение Общество 13:45
В Израиле в рамках второго этапа смягчения карантина открылись магазины и рынки Израиль 13:31
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла Общество 13:17
В штате Юта открылась выставка, посвященная 29-ой годовщине Ходжалинского геноцида (ВИДЕО/ФОТО) Политика 12:59
Никто не имеет права нас контролировать – новый этап антироссийской политики в Армении Политика 12:44
Переговоры Ирана с США начнутся, когда все стороны выполнят свои обязательства - Зариф Ядерная программа 12:34
В России за сутки выявили 12 742 случая заражения коронавирусом Россия 12:12
Турция готова к сотрудничеству с Азербайджаном в космической сфере - глава Космического агентства Экономика 11:43
Видеокадры из села Икинджи Алыбейли Зангиланского района (ВИДЕО/ФОТО) Политика 11:36
В Грузии выявлено 258 новых случаев коронавируса, выздоровел 571 инфицированный Грузия 11:20
Центробанк Узбекистана оштрафовал 15 банков Узбекистан 11:11
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 111 млн В мире 11:01
ФРС сообщила о риске банкротства американских компаний США 10:49
В Нигере проходит второй тур президентских выборов Другие страны 10:36
Иран изучит предложение о встрече СВПД Ядерная программа 10:05
Индия и Китай обсудили дальнейший отвод войск на границе Другие страны 09:54
В Азербайджане сократилось производство компьютеров Экономика 09:38
Примерно треть переболевших COVID-19 в легкой форме по-прежнему испытывают ряд симптомов США 09:15
Подруга исчезнувшей дочери правителя Дубая обратилась к Елизавете II Арабские страны 08:58
Ученые оценили срок сохранения иммунитета к COVID-19 Европа 08:37
766 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки Казахстан 08:19
Прямая судоходная линия будет запущена между Ираном, Южной Африкой и Латинской Америкой Транспорт 08:15
Авиакомпания желает как можно скорее вернуться в Грузию - представитель Wizz Air Транспорт 08:13
Развитие конкурентоспособного сельхозсектора в Азербайджане принесет заметную выгоду агробизнесу - ВБ Финансы 08:00
В 2020 году Азербайджан увеличил импорт из Италии Бизнес 08:00
Около 70% инвестиций в Азербайджане сформированы за счет внутренних источников Финансы 08:00
Всем взрослым британцам предложат привиться от коронавируса Европа 07:43
Трамп впервые после ухода с поста президента выступит на публичном мероприятии США 07:22
В Австралии началась кампания по вакцинации населения от коронавируса Другие страны 07:03
В некоторых районах Пекина загрязнение воздуха сильно превышает допустимую норму Другие страны 06:45
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на востоке России Россия 06:21
Гейтс нанес удар по Alibaba Бизнес 05:58
Генсек ООН осудил стрельбу на поражение при разгоне демонстрации в Мьянме В мире 05:35
Корабли КНР вновь вошли в зону у спорных с Японией островов Другие страны 05:11
"Реал" обыграл "Вальядолид" в матче чемпионата Испании Спорт 04:47
Президента Аргентины номинировали на Нобелевскую премию мира Другие страны 04:23
Три человека погибли в результате стрельбы в оружейном магазине в Новом Орлеане США 04:01
Гейтс считает, что к кризису в Техасе привела экономия на морозостойкости энергетики Энергетика 03:43
Крупная деталь авиалайнера упала на жилой квартал в США США 03:22
Власти Франции не наблюдают риска передачи человеку вируса гриппа H5N8 Европа 02:51
Черногория начала вакцинацию "Спутником V" Европа 02:29
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у западного побережья США США 02:08
Ученые заявили о риске пандемии со смертностью 75% США 01:53
В Германии задержали пенсионера, подозреваемого в отправке бомб по почте Европа 01:27
В Испании акции в поддержку арестованного рэпера переросли в беспорядки Европа 01:05
"Ливерпуль" впервые с 1999 года проиграл дома "Эвертону" Спорт 00:41
Илон Маск считает текущие цены на криптовалюты завышенными Финансы 00:30
Число жертв непогоды в США выросло до 58 США 00:04
Швейцария примет перенесенный из Осло этап Кубка мира по лыжным гонкам Спорт 20 февраля 23:45
Бразилия выделила более $128 млн на покупку вакцины "Спутник V" Финансы 20 февраля 23:29
"Атлетико" уступили "Леванте" в чемпионате Испании по футболу Спорт 20 февраля 23:11
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 110 млн В мире 20 февраля 22:54
МИД Азербайджана ответил на заявление МИД Армении Политика 20 февраля 22:37
Чехия получит из США препарат от коронавируса без регистрации в ЕС - премьер-министр Чехии Европа 20 февраля 22:19
Военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу Арабские страны 20 февраля 22:18
Грузия вошла в список стран CNN travel, которые отменили ограничения для вакцинированных туристов Туризм 20 февраля 22:03
Число иностранных туристов в Иране снизилось на 94% за девять месяцев года Туризм 20 февраля 21:58
Производство козьего сыра по французским технологиям планируется открыть в Казахстане Бизнес 20 февраля 21:45
Россия и австрийские компании ведут переговоры по производству «Спутника V» Россия 20 февраля 21:29
Чемпионат Германии по футболу: "Айнтрахт" обыграл "Баварию" Спорт 20 февраля 21:14
Власти Нигерии отказались платить выкуп за похищенных школьников Другие страны 20 февраля 20:56
WhatsApp ограничит функции у пользователей, которые не примут новые правила ИКТ 20 февраля 20:33
Принц Чарльз навестил в больнице своего отца Европа 20 февраля 20:18
США депортировали в ФРГ 95-летнего экс-охранника концлагеря США 20 февраля 20:02
Протестующие против Пашиняна заблокировали улицы рядом со зданием кабмина Армения 20 февраля 19:39
В Азербайджане выявлены еще 144 случая заражения COVID-19, вылечились 147 человек Общество 20 февраля 19:23
Трамп встретится с республиканцами, готовыми участвовать в выборах в Конгресс США 20 февраля 19:04
Выпуск автомобилей UzAuto Motors в январе снизился в четыре раза Бизнес 20 февраля 18:31
АПБ Азербайджана призывает население к бдительности в связи с эпизоотической ситуацией Общество 20 февраля 18:28
Грузия назвала объем экспорта изделий из текстиля в Азербайджан Бизнес 20 февраля 18:15
Все новости