Число жертв COVID-19 в США превысило потери во Второй мировой войне и еще двух войнах

Число жертв коронавируса нового типа в США пересекло отметку в 500 тысяч. Это больше, чем количество потерь страны во Второй мировой войне, Корейской войне и войне во Вьетнаме, пишет TMZ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняет издание, 291 тыс. американцев погибло во Второй мировой войне. Жертвами войны во Вьетнаме стали 47 434 американских военных. В Корейской войне погибло 33 739 американских солдат.

Сообщается, что от последствий, вызванных COVID-19, в США умерли уже 502 тыс. человек.