США намерены подходить к отношениям с КНР с позиции силы

Новая американская администрация считает Китай конкурентом США на мировой арене и намерена подходить к выстраиванию отношений с Пекином с позиции силы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она комментировала высказывания министра иностранных дел, члена Госсовета КНР Ван И, который отметил, что отношения Пекина и Вашингтона деградировали до самого низкого уровня по вине предыдущей администрации США во главе с Дональдом Трампом. Как подчеркнул глава МИД Китая на церемонии открытия форума Ланьтин в Пекине, двум странам предстоит сделать ряд шагов для исправления ситуации и нормализации связей.

"Мы считаем, что отношения [Соединенных Штатов] с Китаем представляют собой острую конкуренцию. Мы (американские должностные лица - прим. ТАСС) хотим подходить к этим отношениям с позиции силы. Это означает - тесно координировать действия с партнерами и союзниками во всем мире, в том числе европейцами и партнерами в [Азиатско-Тихоокеанском] регионе", - сказала Псаки.