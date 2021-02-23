США остаются привержены политическому решению ситуации в Афганистане - пресс-секретарь Пентагона

Соединенные Штаты по-прежнему считают, что разрешение ситуации в Афганистане должно быть политическим, а не военным. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби.

Ранее Кирби сообщил, что Вашингтон примет решение о присутствии войск в Афганистане и других странах к середине 2021 года, а госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Афганистана Ашрафом Гани заверил его в приверженности Вашингтона поддержке мирного урегулирования в этой стране. В свою очередь Гани выразил уверенность в том, что Афганистан подвергнется атакам со стороны многих международных террористических группировок, если США и их союзники слишком быстро прекратят оказывать Кабулу поддержку в сфере безопасности.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы, в свою очередь, гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.