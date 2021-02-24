США настаивают на том, чтобы Иран продолжал сотрудничать с МАГАТЭ

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Иран продолжал сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), при этом лучшим вариантом решения вопроса о ядерной программе Ирана считают проведение переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы настаиваем на том, чтобы Иран сотрудничал с МАГАТЭ, чтобы разрешить имеющиеся вопросы без дополнительных промедлений. Мы будем находиться в тесной консультации с Советом управляющих МАГАТЭ, чтобы обсудить подходящие шаги в поддержку усилий агентства", - сказал он. "Мы полностью поддерживаем усилия гендиректора [МАГАТЭ], направленные на то, чтобы обеспечить полное соблюдение обеспечения режима верификации МАГАТЭ в Иране, и мы полностью уверены в гендиректоре", - добавил Прайс.

При этом, по его словам, лучшим вариантом решения вопроса, связанного с иранской ядерной программой, остаются предложенные США переговоры. "Если Иран возобновит полное выполнение ядерного соглашения, США будут готовы сделать то же самое", - подчеркнул он.

Представителя Госдепартамента также попросили прокомментировать детали отчета МАГАТЭ, который планируется представить на следующей неделе. Как сообщил во вторник директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в нем, в частности, будет затронута тема того, что власти Ирана пока не объяснили происхождение частиц незаявленных ядерных материалов на ряде своих объектов. "Мы на самом деле не видели последний квартальный доклад МАГАТЭ по Ирану. <...> Мы не станем комментировать детали этого доклада, пока он не будет обнародован", - ответил Прайс.