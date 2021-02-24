Сенат утвердил кандидатуру нового постпреда США при ООН

Сенат Конгресса США утвердил во вторник Линду Томас-Гринфилд в должности нового американского постоянного представителя при ООН. За это решение проголосовали 78 сенаторов, против - 20, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

68-летняя Томас-Гринфилд является отставным кадровым дипломатом. На дипломатическую службу поступила в 1982 году. Занимала перед уходом с госслужбы ответственные посты в Госдепартаменте США. В 2008-2012 годах была американским послом в Либерии. В 2013-2017 годах являлась помощником госсекретаря США по делам Африки. В 2017 году была отправлена в отставку при предыдущей администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, который представлял Республиканскую партию. После этого ушла в частный сектор, став старшим вице-президентом крупной вашингтонской консалтинговой компании Albright Stonebridge Group.

Нынешний американский президент Джо Байден, являющийся демократом, выдвинул кандидатуру Томас-Гринфилд на пост постпреда США при ООН в ноябре минувшего года. Занимающее эту должность лицо обычно является в США членом президентского кабинета. Байден, объявляя о выдвижении кандидатуры Томас-Гринфилд, отметил, что та будет иметь статус члена кабинета, поскольку он заинтересован в ее мнении "по всем крупным внешнеполитическим дискуссиям" в Вашингтоне. Выступая в конце января на слушаниях, посвященных рассмотрению ее кандидатуры, Томас-Гринфилд заявила, что США должны агрессивно отвечать на действия России, но в то же время работать вместе с Москвой в вопросах, представляющих обоюдный интерес.