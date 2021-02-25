Сразу несколько электронных служб ФРС на несколько часов вышли из строя

Служба электронных банковских переводов Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, в среду на несколько часов вышла из строя. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится на соответствующем сайте американского финрегулятора.

В течение порядка трех часов не работали практически все электронные службы Центробанка "из-за операционной ошибки", отметили в ФРС. Финрегулятор сообщил, что ошибка "повлияет на сроки проведения оплаты".

Среди них, в частности, система электронных банковских переводов, а также центр обмена информации, который соединяет депозитарные и связанные с ними учреждения для выплаты задолженностей и кредитов. Сбои произошли в системе перевода денежных средств и финансовых активов между банками, предприятиями и государственными учреждениями. Кроме того, затронуты были системы, которые обрабатывают платежные ведомости, пособия по соцобеспечению, возврат налогов, корпоративные платежи.

"Сотрудники Федерального резервного банка в настоящее время проводят расследование в связи с нарушением работы множества служб", - отметили в ФРС.

На данный момент работу большей части служб удалось восстановить. Неизвестно, какой ущерб был нанесен финансовой инфраструктуре страны. Речь идет о десятках миллионов транзакций, которые системы Центробанка обрабатывают ежедневно.

В 2019 году в системе электронных переводов ФРС произошли два серьезных сбоя.