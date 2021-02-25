Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США в связи с коронавирусом
Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником Дональдом Трампом в связи с распространением в стране нового коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"13 марта 2020 года президент объявил чрезвычайную ситуацию в стране в связи с пандемией COVID-19. Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны, - говорится в распространенном в среду пресс-службой Белого дома указе. - По этой причине режим чрезвычайной ситуации должен продолжаться после 1 марта 2021 года".
Срок продления режима ЧС не уточняется.
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