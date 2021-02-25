В Госдепартаменте США создана должность директора по вопросам разнообразия и инклюзивности

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о создании в Госдепартаменте должности директора по вопросам разнообразия и инклюзивности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В обязанности занимающего эту должность чиновника будут входить продвижение политики разнообразия и обеспечение прозрачности ее внедрения.

Госсекретарь отметил, что для продвижения культуры разнообразия и инклюзивности потребуется участие в этом процессе всех отделов министерства. В связи с этим Блинкен анонсировал создание руководящего совета при Госдепе по продвижению разнообразия и инклюзивности. Он добавил, что в ближайшее время будет представлен стратегический план по развитию данного направления.