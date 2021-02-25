В работе Facebook и Instagram в США произошел сбой
Проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram наблюдаются на территории Соединенных Штатов. Об этом в четверг сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Большая часть пользователей Instagram жалуется на проблемы с просмотром ленты (55%), примерно 23% сталкиваются с трудностями при входе в аккаунт, еще у 19% наблюдаются неполадки с просмотром историй. В то же время 39% жалоб на работу Facebook связаны со входом в профиль, 33% пользователей жалуются на полное отключение социальной сети, еще 26% испытывают проблемы с просмотром новостной ленты.
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