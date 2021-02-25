Минторг США подтвердил рекордное снижение ВВП на 3,5%

ВВП США в минувшем году упал на рекордные 3,5%, при этом в годовом исчислении в последнем квартале 2020 года экономика США выросла на 4,1%. Это следует из опубликованных в четверг уточненных данных Минторга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предварительные данные за указанный период Минторг публиковал в конце января. Тогда падение ВВП в 2020 году также оценивалось в 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.