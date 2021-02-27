Белый дом объяснил авиаудары по территории Сирии
Авиаудары США в Сирии были нанесены с целью донести сообщение о том, что президент страны Джо Байден будет защищать американцев, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова приводит Reuters, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".
Дальнейшие действия США в регионе будут носить совещательный характер и будут направлены на снижение напряженности в Сирии, подчеркнула представитель американской администрации.
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