Штат полиции Капитолия предлагается увеличить на 1 тыс. человек

Инициированное спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси исследование инфраструктуры безопасности Капитолия предполагает значительное увеличение штата его охраны, придачу ей батальона Национальной гвардии для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и закупку комплекса переносных ограждений и заборов. Об этом сообщил в пятницу телеканал Си-эн-эн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Причиной проведения исследования стали события 6 января, когда сторонники занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа взяли Капитолий штурмом. Через несколько дней после этих событий Пелоси поручила отставному генерал-лейтенанту Расселу Оноре проанализировать, что нужно сделать для предотвращения таких происшествий в будущем.

Согласно информации источников телеканала, штат полиции Капитолия, непосредственно задействованных в охране здания, предлагается увеличить на 350 человек. Еще 650 человек пополнят ряды сотрудников в региональных офисов, которые занимаются охраной членов Конгресса во время их путешествий по стране. Комплекс переносных ограждений, который, по словам источников, обойдется в десятки миллионов долларов, позволит быстро устанавливать преграды на пути желающих прорваться в здание. Отдельный батальон Национальной гвардии можно будет задействовать для пресечения беспорядков, не дожидаясь прибытия основных сил.

Как отмечает Си-эн-эн, комплекс этих мер в случае из реализации будет стоить около 100 млн долларов в год. Выводы исследования, проведенного генерал-лейтенантом Оноре, будут официально представлены на следующей неделе.

6 января сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.