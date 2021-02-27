Белый дом вводит с 3 марта платные тесты на коронавирус для некоторых журналистов

Пресс-служба Белого дома уведомила журналистов, что будет взимать с некоторых из них плату за проведение обязательного для посещения резиденции президента США и мероприятий с участием первых лиц государства теста на коронавирус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в распространенном в пятницу заявлении ассоциации корреспондентов Белого дома, с 3 марта цена за проведение такого исследования может составить $170.

Пресс-служба объяснила нововведения нехваткой персонала, проводящего тестирование для прессы, а также бюджетными ограничениями. Ассоциация выразила несогласие с такими мерами, которые, "могут нанести ущерб праве общественности на информацию" из-за того, что не все корреспонденты смогут заплатить такую цену.

В результате представители администрации пошли на ряд уступок. Плата не будет взиматься с работающих в пуле журналистов, непосредственно освещающих деятельность президента, первой леди, вице-президента и второго джентльмена (мужа вице-президента США Камалы Харрис Дугласа Эмхоффа). Кроме того, изменения не коснутся тех журналистов, за которыми закреплены места в зале брифингов в Белом доме в определенный день.