В Белом доме оценили возможность введения санкций против принца Саудовской Аравии

В Белом доме оценили вероятность введения санкций в отношении принца Саудовской Аравии и первого заместителя главы правительства королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает CNN.

В эфире телеканала пресс-секретарь Джейн Псаки попросили объяснить причины введения санкций в отношении официальных лиц Саудовской Аравии, но не в отношении принца, которого американская разведка считает «заказчиком» похищения или убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

По ее словам, американские власти имеют «более эффективные способы», чем введение ограничительных мер.

«Даже в недавней истории, как при демократических, так и при республиканских администрациях не вводились санкции против лидеров иностранных правительств, когда у нас есть дипломатические отношения, и даже когда у нас нет дипломатических отношений», — уточнила Псаки.

Она добавила, что власти намерены не допустить этого в будущем. Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что «так выглядит демократия».

Ранее NYT узнала, что президент США Джо Байден не будет вводить санкции против саудовского принца.

Влиятельный саудовский журналист исчез в Стамбуле 2 октября 2018 года. Генпрокуратура Саудовской Аравии признала факт смерти журналиста.

По завершении расследования задержали 21 человека — 11 из них предъявлены обвинения, а для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.

По решению суда, пять человек получили наказание в виде 20 лет тюремного заключения, шестой обвиняемый был приговорен к 10 годам тюрьмы, а еще двое — к семи годам.